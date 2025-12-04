В Челябинской области все 32 органа исполнительной власти зарегистрировались в MAX

В национальном мессенджере создают паблики также социальные и образовательные учреждения

Три года назад в России вступил в силу закон, согласно которому органы власти и бюджетные организации должны вести свои аккаунты в социальных сетях. За это время удалось создать уникальную систему открытости, благодаря которой россияне могут быстро и удобно получить необходимую информацию.

С появлением национального мессенджера MAX госорганы начали создавать свои каналы в нем. В Челябинской области все 32 органа исполнительной власти зарегистрировались в MAX. Все больше вузов, ссузов, больниц и других учреждений создают там свои аккаунты.

«Создание госпабликов в МАХ — один из важных шагов в формировании информационного суверенитета страны, доступа граждан к актуальной и достоверной информации. 20 тысяч официальных каналов органов власти и учреждений уже создано в МАХ, общее количество подписчиков — 2 миллиона», — прокомментировал ситуацию заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

Жители Челябинской области и всей России могут оперативно и безопасно следить за новостями госучреждений в официальных пабликах в национальном мессенджере.