В Челябинской области вручили 20 автомобилей пострадавшим на производстве

Все машины прошли заводскую адаптацию с учетом физических возможностей будущих владельцев

Отделение Социального фонда России по Челябинской области вручило автомобили Lada Granta 20 жителям региона, которые ранее пострадали на производстве, сообщает пресс-служба фонда.

Закупка машин произведена за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Все машины прошли заводскую адаптацию с учетом индивидуальных особенностей и физических возможностей будущих владельцев.



«Сегодня обладателями автомобилей с автоматической трансмиссией стали жители Копейска, Златоуста, Магнитогорска и Челябинска. Такая государственная поддержка, безусловно, важна для граждан. Новый автомобиль позволит решать бытовые вопросы, а кому-то поможет даже вернуться к трудовой деятельности», — отметил и.о. управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов, вручая ключи от транспорта новым владельцам.

Срок эксплуатации автомобиля составляет 7 лет. В течение этого времени Отделение СФР частично компенсирует их обслуживание: стоимость полиса ОСАГО, затраты на топливо и текущий ремонт, оплачивает стоимость капитального ремонта автомобиля. По истечении срока, при наличии программы реабилитации и заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством, гражданин может получить новый автомобиль.

С начала 2024 года в Челябинской области обеспечены автомобилями 33 пострадавших вследствие производственной травмы. Мера поддержки предоставляется по заявлению.

Среди других мер поддержки пострадавших на производстве — оплата лекарств, техсредств реабилитации, протезирования, санаторно-курортного лечения. Всего в 2024 году на эти цели Отделение СФР по Челябинской области направит свыше 318 миллионов рублей.