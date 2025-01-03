В Челябинской области временно закрывают ледовые городки из-за оттепели

Потепление привело к ограничению работы ледяного городка в Троицке. Мониторят ситуацию в Магнитогорске



В Челябинской области 3 января 2025 года наблюдается потепление и плюсовые температуры воздуха — до +2°С. В областном центре капает с крыш.

На юге Челябинской области еще теплее. Так, в Троицке сегодня +3°. В связи с потеплением на Центральной площади города временно закрыли ледовый городок. Сделано это для безопасности горожан и сохранности ледяных сооружений. Об этом сообщает администрация Троицка.

В Магнитогорске также обеспокоены состоянием ледовых городком из-за погоды. Его мониторят ежедневно, власти просят жителей города с пониманием отнестись к ситуации.

Плюсовые температуры продержатся в Челябинской области до 5 января включительно. В воскресенье, 5 января, ночью похолодает до —7°. На следующий день, 6 января, ночью ожидается до —12°.