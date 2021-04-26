В Челябинской области временно ограничили движение на участке трассы М-5 «Урал»

Изменения связаны с ремонтом дороги, который начнется с 27 апреля и продлится до 20 августа 2021 года

На трассе М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск ведут ремонтные работы. В связи с этим ограничено движение транспорта на участке км 1829 — км 1844 (правый проезд, в районе н. п. Тактыбай, Биргильда).

Ограничение вводится по одной полосе правого проезда, действовать будет с 27 апреля по 20 августа 2021 года.

«Автомобилистам необходимо заранее планировать маршрут движения с учетом ремонтных работ, а также использовать приложения, информирующие о ситуации на дороге в режиме реального времени («Яндекс. Карты»/«Яндекс. Навигатор», Google Maps и пр.)», — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

По интересующим вопросам можно обратиться по телефону круглосуточной дежурно-диспетчерской службы Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63 или многоканальному номеру: 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).