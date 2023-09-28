В Челябинской области врачи, ухаживающие за безнадежными больными, получат доплату

Законодательное собрание региона утвердило соответствующую инициативу губернатора

28 января депутаты Законодательного собрания Челябинской области поддержали внесенную в ЗСО инициативу губернатора Алексея Текслера о назначении специальной социальной выплаты медицинским работникам. Как ранее сообщало Первое областное информагентство, размер выплаты составит 4,5—18,5 тысячи рублей в месяц.



Напомним, в апреле 2023 года региональная доплата по предложению Алексея Текслера была введена для врачей, оказывающих населению не входящие в базовую программу ОМС услуги скорой медицинской и первичной медико-санитарной помощи, такие, как диспансерное наблюдение по основному заболеванию, психиатрическому, наркологическому, фтизиатрическому профилям, а также профилю «ВИЧ-инфекция».

Как объяснил депутатам заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин, речь идет о расширении списка этих категорий. Теперь региональную помощь будут также получать медработники с высшим немедицинским образованием и медики, на выезде оказывающие патронажную паллиативную помощь взрослым.

Специальная социальная выплата медицинским работникам теперь будет распространяться и на медработников с высшим (немедицинским) образованием и медиков, оказывающих выездную патронажную паллиативную помощь взрослым. То есть деньги из бюджета области пойдут на поддержку специалистов, работающих с неизлечимыми больными. Их задачи — не только врачебные. Помимо купирования боли, медработники должны обеспечить защиты пациентов от психологических страданий и помочь им в решении социальных и юридических проблем.

Как следует из текста законопроекта, помощь распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2023 года.