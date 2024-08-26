В Челябинской области врачи переезжают в малые города по программе «Земский доктор» целыми семьями

Молодая семья педиатров недавно прибыла в Южноуральск

В городской больнице Южноуральска за последние три года начали работать 14 медиков, приехавших в город по программе «Земский доктор». Это детский и взрослый хирурги, терапевты, педиатры, отоларинголог и многие другие. Приезжают работать целыми семьями. Например, в 2023 году в Южноуральск приехали Дарья и Дмитрий Чуйко. Оба работают участковыми педиатрами, Дмитрий также занимает пост заместителя главного врача по медицинской части, рассказали в пресс-службе городской больницы.

Супруги Чуйко познакомились еще в студенческие годы, когда оба учились в Южно-Уральском государственном медицинском университете в Челябинске. Вскоре поженились и родили сына Михаила. В 2023 году решили принять участие в программе «Земский доктор» и переехали в Южноуральск.

Программой предусмотрено заключение контракта с больницей на пять лет. За это работникам выплачивают денежную компенсацию в размере миллиона рублей.

«Программа „Земский доктор“ стала отличным подспорьем при приобретении собственного жилья», — поделился Дмитрий Чуйко.

Главный врач горбольницы Рустам Шаймарданов отмечает, что приход молодых кадров — это всегда хорошо.

«Есть специалисты, которые очень долгое время трудятся в нашей больнице, более 30—40 лет, и, конечно же, наступает время выхода на пенсию. Федеральная программа „Земский доктор“, развитая инфраструктура города, дополнительные меры социальной поддержки, предоставление служебного жилья, программа наставничества — все это помогает привлечь на нашу территорию молодых врачей», — сказал он.

Напомним, программа «Земский доктор» работает в Челябинской области с 2012 года.