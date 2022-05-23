Декоративная домашняя крыса умерла от бешенства в Челябинской области

До этого жертвами опасной инфекции были только собаки и кошки

В Челябинской области впервые отмечены случаи гибели домашних декоративных крыс, заразившихся бешенством. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

В апреле случай гибели крысы отмечен в Магнитогорске, а в на днях погиб домашний питомец в Озерске.

«До этого случаи бешенства не отмечались. Всего с начала 2022 года на территории области погибли 14 собак, две енотовидные собаки, семь лис, шесть кошек и две домашние крысы»,

— рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь ведомства Татьяна Нахтигаль.

После гибели крыс проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий.

Напомним, бешенство — это природно-очаговая инфекционная болезнь животных и человека, вызываемая вирусом. Заражение передается при укусе больного животного через слюну. Восприимчивыми являются все виды млекопитающих, в том числе и человек.