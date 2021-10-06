В Челябинской области впервые пройдет молодежный форум «Территория смыслов»

Лучшие проекты участников представят губернатору Алексею Текслеру

Под Челябинском на территории загородного комплекса «Черемушки» с 18 по 23 октября пройдет молодежный образовательный форум «Территория смыслов». Это крупнейший всероссийский молодежный образовательный форум, проходящий ежегодно с 2015 года для молодежи от 18 до 35 лет. С 2020 года форум проходит в региональном формате. Организаторы форума в Челябинской области, где он пройдет впервые, рассказывают, что участники обозначат проблемы молодежной политики региона и предложат свои решения.

«Для нас это важное событие, которое объединит талантливую и активную молодежь со всей Челябинской области. Именно в такой творческой атмосфере появляются яркие проекты и идеи, которые помогают развивать регион и двигаться вперед», — отозвался о форуме губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Участниками форума станут 160 человек: студенты образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, специалисты, отвечающие за реализацию государственной молодежной политики в территориях, а также активисты молодежных общественных организаций.

Важно, что на форум ждут вакцинированных или переболевших участников. Цель регионального этапа образовательного форума «Территория смыслов» — сформировать у участников понимание, что регионы предлагают все больше возможностей для самореализации молодежи вне зависимости от места рождения.

На #ТСрегион участники развивают четыре компетенции: коммуникацию, творческое мышление, командную работу и лидерство. Наращивание навыков идет каждый день, причем комплексно на каждом элементе программы. Программа форума будет включать в себя два образовательных трека, отдельно для руководителей и специалистов по молодежной политике в вузах, НКО и муниципалитетах и отдельно — для студентов. Всех участников разобьют на команды по 10 человек, и в течение недели они обозначат проблемы молодежной политики области и разработают решения, исходя из своего опыта и знаний специфики родного региона.

Лучшие концепции будут представлены в последний день форума представителям федеральных, местных органов власти и образовательного сообщества, в числе которых губернатор Челябинской области Алексей Текслер и проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара.

Команда «Создающие смыслы» уже провела форумы в Тамбове, Сочи, Перми, Екатеринбурге. На форумах участники решали задачи по консолидации местных сообществ, чтобы общими усилиями создавать условия для развития молодых людей в регионах, появлению новых прорывных идей и команд.

Подать заявку на участие в конкурсном отборе можно до 23:55 10 октября.