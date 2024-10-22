В Челябинской области впервые проведут уникальный хакатон для школьников

Юные айтишники представят свои инновационные проекты на тему «Умные города и дома»

В течение двух дней, 25 и 26 октября, школьники Челябинской области будут состязаться в необычном хакатоне. Им предстоит разработать инновационные проекты на тему «Умные города и дома». Подобные соревнования для них организуют впервые, сообщает региональное министерство образования и науки.

В общей сложности в хакатоне «Умные города и дома» примут участие 20 команд. Им предстоит создать инновационные проекты, которые изменят города России, сделают их «умными и безопасными».

«Про умные технологии сейчас кто только не говорит. А что это на практике? Уверена, школьники нашего региона способны придумать настоящие прикладные проекты, которые сделают наши квартиры еще более комфортными, а улицы уютными», — считает директор ИТ-лицея «Привилегия» Лилия Емельянова.

Хакатон пройдет 25—26 октября по нескольким направлениям, которые зададут организаторы и технологические партнеры.

«Наша задача — не просто погрузить ребят в мир „Смарт Сити“, а позволить им включить свою фантазию и сказать нам, технологическому бизнесу — через три года рынку будут нужны вот такие решения! Это будущее, которое ребята создадут сами», — говорит технический директор ГК inSmart Евгений Сироткин.

Возрастное ограничение: 12+