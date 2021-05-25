В Челябинской области возрос спрос на пожарных

При этом конкуренция среди соискателей невысока

В этом году спрос на пожарных в Челябинской области возрос почти в два раза по сравнению с 2020 годом. Однако конкуренция среди соискателей невысока. Подробнее рассказали в пресс-службе онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Так, на сегодня в Челябинской области открыты 22 вакансии, связанные с пожаротушением и пожарной безопасностью, и это в 1,8 раза больше, чем в 2020 году. Причем требуются как «городские» пожарные, в обязанности которых входит боевое дежурство в пожарной части и тушение пожаров, так и лесные, которые должны выполнять работы по тушению лесных и природных пожаров, охранять лес от возгораний, обеспечивать пожарную безопасность и защищать населенные пункты от угроз пожаров.

«Средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях для пожарных составляет 34 тысячи рублей, в то время как средние ожидания соискателей-пожарных — это 40—50 тысяч рублей. Треть резюме пожарных принадлежит соискателям 26—35 лет, еще две трети — тем, кто старше этого возраста. При этом конкуренция за место невысока: на одну вакансию в среднем претендуют лишь три соискателя»,— уточняют в пресс-службе hh.ru.

Отметим, в целом по России количество вакансий для пожарных в этом году также увеличилось в два раза. На сегодняшний день их насчитывается более тысячи. Наибольшее количество пожарных требуется в Москве и области, Санкт-Петербурге, Красноярском и Краснодарском краях.