В Челябинской области возрос показатель заражения вшами

Неблагоприятная тенденция наблюдается уже пять лет.

Роспотребнадзор по Челябинской области обнародовал неутешительную статистику: в регионе отмечается неблагоприятная ситуация заболеваемости педикулезом. Если за 12 месяцев 2014 года на Южном Урале было зарегистрировано 1684 случая, то за прошедшие 6 месяцев этого года их уже 1153.

Наибольший показатель по заболеваемости отмечается в областном центре: 25,78 на 100 000 населения.

Показатели в том же соотношении, на 100 000 человек, в других районах области чуть ниже: 24,49 — в Магнитогорске; 149,3 — в Ашинском районе; 88,87 — в Саткинском; 110,7 — в Коркино.

В связи с ростом заболеваемости и приближением начала учебного года Роспотребнадзор обращается к родителям детсадовцев и школьников с просьбой усилить контроль за детьми. Повышенное внимание нужно обратить на меры гигиены.

Для того, чтобы избежать заболевания, достаточно придерживаться ряда несложных правил: регулярно менять постельное белье и обязательно его гладить, содержать в чистоте и порядке одежду, регулярно мыть руки и тело, регулярно и тщательно мыть и прочесывать волосы, исключить возможность использования чужого белья, расчесок, одежды.

Если же ненавистные вши все же поразили голову, следует немедленно начать лечение. Средство от педикулеза можно купить в аптеке. После обработки головы, волосы следует тщательно промыть шампунем, а затем механическим способом, частым гребнем или «вручную», избавиться от погибших гнид и вшей. Постельное белье и одежду необходимо поменять, а затем постирать и провести термическую обработку. Осмотреть всех членов семьи на предмет заражения. Осмотры следует повторять каждые последующие 10 дней в течение месяца.

Педикулез — заболевание несмертельное, но довольно неприятное. Защититься от него помогут банальные средства профилактики и соблюдение правил гигиены.