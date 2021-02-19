Отдыхать зимой на природе в Челябинской области стало дороже

Экономисты подсчитали индекс семейных загородных поездок

Экономисты челябинского отделения Уральского Банка России подсчитали индекс зимнего загородного семейного отдыха на просторах Южного Урала. За основу в расчеты была взята семья из трех человек: мама, папа и ребенок-школьник. Были изучены показатели изменения цен на одежду, обувь, бензин, проживание в гостинице и ужин в ресторане — их сравнивали с ценами прошлого года.

К примеру, стоимость одежды для мамы стала на 1,3% дороже, чем в прошлом году, для папы — на 1,7%. Мало изменилась лишь цена на одежду для ребенка-школьника — 0,3%. Отметим, что здесь речь идет о полном комплекте верхней одежды для зимнего отдыха.

Чтобы добраться до места отдыха, семья решила использовать личный автомобиль, предварительно заправив его бензином марки АИ-92. За год цена на этот вид топлива выросла на 1,9%.

Чтобы отдохнуть от бытовых хлопот, семья решила поужинать в ресторане. В данном случае рост цены в расчете на одного человека составил 2,6%. Экономисты отмечают, что в целом по стране стоимость ужина в ресторане значительно повысилась.

Наконец, ночевать было решено в трехзвездочном отеле — стоимость за сутки на одного человека возросла на 0,7%.

«Если сложить все компоненты, то индекс загородного отдыха в Челябинской области на семью из трех человек составил 1,6% (в России в целом — 2,1%). Это заметно ниже инфляции, которая в январе этого года в нашем регионе сложилась на уровне 4,5%», — сообщила управляющий Отделением по Челябинской области Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Экономисты также отмечают, что сокращать расходы на отдых на природе не стоит, иначе это будет экономия на своем здоровье. Лучше чаще выбираться на свежий воздух, тем более что в Челябинской области для этого есть все условия.