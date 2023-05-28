В Челябинской области возобновят выдачу биометрических загранпаспортов с 1 июня

Какие документы необходимы для его получения

В Челябинской области возобновляют прием заявлений о выдаче биометрических заграничных паспортов. Подать заявление на его оформление можно через портал «Госуслуги», МФЦ или подразделения по вопросам миграции с 1 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Срок оформления заграничного паспорта составляет 30 дней, а при регистрации в другом субъекте России либо при наличии допуска к сведениям, составляющим государственную тайну — до 3 месяцев»,— уточнили в ведомстве.

Для того, чтобы оформить загранпаспорт, содержащий электронный носитель информации, необходимы паспорт гражданина РФ и заявление о выдаче загранпаспорта. Для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет также необходим один из документов, подтверждающий достоверность сведений о том, что на день подачи заявления о не призван на военную службу или не направлен на альтернативную службу.