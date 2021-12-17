В Челябинской области возобновляют программу «Земский учитель»

В 2022 году по миллиону подъемных рублей получат 43 педагога

В 2022 году в сельские школы и школы небольших городов Челябинской области смогут принять 43 педагога по программе «Земский учитель». Все переехавшие на село получат по миллиону рублей подъемных, заявила первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова.

По словам чиновника, если говорить в целом, то педкадрами регион обеспечен, все уроки в школах проводятся. Где-то в сельские школы для чтения отдельных предметов учителей подвозят специально, где-то школьников возят в соседние села один-два раза в неделю, иногда на помощь приходят цифровые ресурсы.

«Но живого учителя все же ничто не заменит», — говорит замминистра.

В 2023 году Челябинская область готова трудоустроить по программе «Земский учитель» еще 77 педагогов, а в 2024 году — 27 учителей.

Чаще всего на селе нужны учителя русского языка, математики, иностранного языка и начальных классов.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области также открывают психолого-педагогические классы для старшеклассников. В таких профориентационных классах ребята будут знакомиться с профессией педагога и получать углубленные знания в области психологии.