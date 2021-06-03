В Челябинской области возможны заморозки до -1°C

Днем 4 июня в регионе обещают кратковременные дожди и порывистый ветер

В предстоящую пятницу, 4 июня, в Челябинской области прогнозируют кратковременные дожди и порывистый ветер. Ночью возможны заморозки. Подробнее о погоде рассказали в областном гидрометеоцентре.

Ночью в регионе столбики термометров опустятся до +4, +9°C, на юге будет чуть теплее — до +12°C. При прояснении возможны заморозки до −1°C. Днем воздух прогреется до +16, +21°C. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске 4 июня осадков не ожидается. Ночью ртутные столбики покажут +6, +8°C. Днем потеплеет до +17, +19°C. Ветер северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.