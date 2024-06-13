В Челябинской области воздух раскалится до +34 градусов

День выдастся солнечным

Сегодня, 13 июня, в Челябинской области будет очень жарко: местами градусники покажут +34 градуса. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, день будет почти безветренным и ясным.

В Челябинске утром столбики термометров покажут +20 градусов, днем воздух раскалится до +32 градусов. Преимущественно солнечно, дождей не ожидается. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду.

В Магнитогорске сегодня днем до +31 градуса и ясно. Ветер юго-западный до 2,4 метра в секунду.

В Златоусте синоптики обещают максимум +29 градусов и солнечную погоду без дождей. Ветер слабый западного направления.

В Катав-Ивановске в первой половине дня ясно, ближе к вечеру может пройти небольшой дождь. Градусники покажут +30 градусов.

В Аше прогнозируют пекло до +33 градусов и палящее солнце. Почти без ветра.

В целом синоптики обещают около +20 градусов в утренние часы и +29...+34 в дневные. Малооблачно, без осадков. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10 метров в секунду.