В Челябинской области воздух раскалится до +32 градусов 18 августа

Осадков не ожидается

В пятницу, 18 августа, температура воздуха в регионе поднимется до +32 градусов. Погода порадует южноуральцев отсутствием осадков и слабым ветром. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью ожидается +14…+16 градусов. Днем воздух раскалится до +31 градуса. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный от 2 до 7 метров в секунду.

В Магнитогорске синоптики обещают +29°C. Утром ясно, днем и вечером будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный до 2,5 метра в секунду.

В Сатке ожидается около +27°C. Дождей не прогнозируют. Ветер слабый до 2,2 метра в секунду.

В Аше столбики термометров поднимутся выше отметки +30°C. Ясно, без осадков.

В целом в регионе ночью температура воздуха составит +8…+16 градусов, днем поднимется до +27…+32 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туманы. Ветер северо-восточный с переходом на западный 2—7 метров в секунду, возможны порывы до 10 метров в секунду.