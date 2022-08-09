В Челябинской области воздух раскалится до +31 градуса

Осадков синоптики не обещают

Жара в Челябинской области задержится еще на несколько дней. Сегодня, 9 августа, в регионе столбики термометров вновь поднимутся до +31°C. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют переменную облачность.

Этим утром в Челябинске температура воздуха составит около +17 °C, днем потеплеет от +29 до +31 °C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также обещают переменную облачность, осадков не ожидается. В утренние часы будет около +17 °C, днем воздух прогреется до +26, +31 °C. Ветер северного направления от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.