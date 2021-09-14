В Челябинской области воздух прогреется до +24 градусов

Местами пройдут кратковременные дожди

По данным Гидрометцентра, сегодня, 14 сентября, в Челябинской области потеплеет до +24 градусов, а в отдельных районах с утра ожидаются туманы.

В областном центре сегодня температура воздуха будет варьироваться в пределах +22...+24 градусов. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью от 9 до 14 метров в секунду. Облачная погода с прояснениями принесет небольшой кратковременный дождь.

На территории региона столбики термометров поднимутся до +24 градусов, утром в отдельных районах может быть туманно. Ветер юго-западный, при порывах составит до 17 метров в секунду.

Завтра в Челябинской области, по прогнозу синоптиков, будет тепло, а вот к пятнице, 17 сентября, термометры покажут не более +13 градусов.