В Челябинской области воздух прогреется до +18 градусов 4 мая

Дождей синоптики не прогнозируют

Сегодня, 4 мая, в Челябинской области будет преимущественно пасмурно. Где-то градусники покажут около +13°С, а где-то температура может подняться до +18°С, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров достигнут +16°С. Осадков не предвидится. Ветер южный, около 6 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

Температура в Магнитогорске приблизится к +15°С. Ясно. Ветер западного направления, 7 метров в секунду.

Миасцам достанется облачная погода с прояснениями и +14°С. Ветер западный, 6 метров в секунду.

Градусники в Златоусте покажут около +12°С. Также облачно с прояснениями. Ночью вероятен небольшой дождь. Ветер западного направления, 6 метров в секунду.

В Южноуральске, Бредах и Карталах потеплеет до +16°С. Солнечно. Ветер западный, около 4, 6 и 7 метров в секунду соответственно.

Воздух в Кыштыме и Карабаше прогреется до +13°С. Облачно с прояснениями. Ветер западного направления, 6 метров в секунду.

В Верхнем Уфалее будет +12°С и пасмурно. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +13 до +18°С. Облачно с прояснениями, существенных осадков быть не должно. Ветер юго-западный, до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду.