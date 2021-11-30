В Челябинской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве при газификации

Из-за нарушений при строительстве трубопровода в Вишневогорске к газу нельзя подключить 260 домов

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) при строительстве газопровода в Вишневогорске. Махинации выявлены во время проверки, организованной Каслинской прокуратурой и филиалом «Газпром газораспределение Челябинск», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



Муниципальный контракт на строительство первой очереди газопровода на улице Геологов в Вишневогорске был заключен местной администрацией с подрядной компанией еще в 2018 году. Власти городского поселения приняли работу без всяких замечаний. Однако прокурорская проверка выявила, что магистраль построена с отклонениями от проекта, подрядчик нарушал требования строительного законодательства и вводить трубу в эксплуатацию нельзя. Из-за этого в Вишневогорске сорвался план по газификации 260 жилых домов.

Более того, по данным пресс-службы областной прокуратуры, некие сотрудники фирмы-подрядчика причинили бюджету городского поселения ущерб в 2,5 миллиона рублей.

На сегодня дело возбуждено по факту мошенничества, фигурантов в нем пока нет. Расследованием занимаются сотрудники Каслинского районного ОМВД.