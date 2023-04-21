В Челябинской области возбудили уголовное дело после травмирования горнорабочих

Инцидент произошел при проведении буровзрывных работ

Следственный комитет РФ по Челябинской области возбудил уголовное дело после травмирования двоих горнорабочих в Пласте. Люди пострадали при буровзрывных работах в марте этого года, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственные органы провели проверку и возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.216 УК РФ).

Сотрудники СК устанавливают обстоятельства и ищут виновных.

Напомним, двух тридцатилетних проходчиков в марте с тяжелыми травмами экстренно привезли в Челябинскую областную клиническую больницу. В ту ночь спасением мужчин занимались дежурные хирурги всех отделений.