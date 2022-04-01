В Челябинской области возбудили уголовное дело после нападения собаки на 5-летнего ребенка

Малышу потребовалась помощь медиков

В полиции Катав-Ивановского района возбудили уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка. Инцидент произошел 16 июня 2021 года. Время потребовалось для определения степени тяжести вреда здоровью, сообщает пресс-служба ГУ МВД области.

Собака напала на 5-летнего мальчика в городе Катав-Ивановск. Ребенка незамедлительно передали медикам. По сведениям местных жителей, мальчик получил рваную рану на лице.

«По результатам проведённой проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ „Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности“. Длительность обусловлена тем, что для определения степени тяжести вреда здоровью ребенка требовалось заключение судебно-медицинской экспертизы», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Хозяйке собаки избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Напомним, в городе Коркино бездомные собаки напали на школьницу, девочка пребывала в реанимации Челябинской областной больницы. А в Усть-Катаве бездомная собака укусила за руку девочку.