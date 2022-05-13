В Челябинской области восстановят здание старинной школы

В Бакале началась реконструкция образовательного учреждения № 8

В Бакале начали ремонт старинной школы № 8. К следующему учебному году здесь восстановят резной фасад, разрушенные элементы лепнины. Кроме косметических работ, в учреждении обновят и мебель, оборудование, заменят инженерные сети. Глава Саткинского района Александр Глазков в своем телеграм-канале рассказал, какие надежды он возлагает на реставрацию.

Школа № 8 в Бакале построена в 1950 году. Ее фасад выполнен в стиле ампир, здание с высокими потолками и окнами отличается от современных образовательных учреждений. В 2022 году школа вошла в программу модернизации школьных систем образования. На ее обновление предусмотрены средства из федерального бюджета.

«Финансирование происходит в рамках регионального проекта капитального ремонта образовательных учреждений. Часть средств субсидии будет направлена на приобретение мебели, учебного и компьютерного оборудования», — пояснил в официальном телеграм-канале глава Александр Глазков.

Основная сумма выделенных средств направлена на капитальный ремонт фасада школы, учебного корпуса, спортивного зала и замену инженерных сетей. Работы на фасаде уже начались. Александр Глазков признался, что переживал за эту школу.

«Она старинная, с резным фасадом, высокими потолками и большими окнами. Очень надеюсь, что реставрация внешнего вида школы будет выполнена качественно и рабочим удастся восстановить разрушенные элементы лепнины», — высказался глава.

В здании уже производят замену системы отопления. Реконструкция школы должна завершиться до начала нового учебного года.