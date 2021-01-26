В Челябинской области восстановят вытрезвители и снизят аварийность на дорогах

Алексей Текслер обсудил с полицейскими планы и задачи на 2021 год

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в расширенном заседании коллегии под председательством начальника Главного управления МВД России по региону Андрея Сергеева. Встреча была посвящена подведению итогов 2020 года. Глава региона по достоинству оценил в том числе работу сотрудников органов внутренних дел в период пандемии коронавируса.

«Высокую эффективность показала организация работы регионального оперативного штаба. Могу с уверенностью сказать, что коллектив главного управления, все структуры, отработали абсолютно профессионально. Все те решения, которые принимались, позволили сохранить стабильность в нашем регионе», — отметил губернатор.

Обсудил Алексей Текслер с сотрудниками органов внутренних дел и задачи, которые им предстоит решить в 2021 году. Так, в Челябинской области планируют восстановить и организовать работу вытрезвителей. В этом направлении будет использован и показавший свою эффективность инструмент частно-государственного партнерства. Перед властями и полицейскими стоит и еще одна важная задача. Совместными усилиями будет реализован дополнительный комплекс мер по пресечению распространения наркотиков на территории региона.

Кроме того, было решено усилить информирование жителей области о схемах, которыми пользуются мошенники. Для охвата большего количества людей будут использованы в том числе современные информационные ресурсы и технологии.

«Мы это понимаем, многие уходят в онлайн в рамках мошеннических схем. Это та угроза, с которой нам придется сталкиваться все больше и больше. Одна из основных задач — противодействие этим преступлениям», — отметил Алексей Текслер.

Еще одной приоритетной задачей Алексей Текслер назвал снижение аварийности на дорогах. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и его региональная составляющая — «Безопасность дорожного движения» в этой части устанавливают свои показатели, которые должны быть достигнуты.