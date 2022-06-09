В Челябинской области восстановили движение на размытой сточными водами федеральной трассе

Участок дороги отремонтировали после обрушения грунта

В Ашинском районе на 1568-м километре трассы Москва — Челябинск в четверг, 8 июня, восстановили движение после обрушения грунта. Участок дороги, который сегодня размыло сточными водами, оперативно отремонтировали. В областном ГИБДД сообщили, что движение пустили по обеим сторонам.

Напомним, сегодня днем в УГИБДД по Челябинской области сообщили, что из-за размыва сточными водами участок трассы в Ашинском районе пришлось пустить реверс. Одну полосу дороги перекрыли, так как произошло обрушение грунта вниз по склону.

В течение дня дорогу восстановили. Ранее в ГИБДД сообщили, что на этом отрезке идут масштабные ремонтные работы. Представители Госинспекции опубликовали кадры, в которых видно, что размытые участки отсыпаны грунтом, на проезжей части уложен свежий асфальт.

Движение транспорта на дороге пустили по обеим сторонам.