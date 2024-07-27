В Челябинской области восстанавливают электроснабжение, пропавшее из-за непогоды

Электричество вернули в дома, расположенные в нескольких городах и поселках

За минувшие сутки энергетики устранили сразу несколько аварий на электросетях, произошедших из-за сильных ливней. В Карабаше и поселке Тыелга в Миассе электричество вернули полностью, в части Миасса работы еще проводятся, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«В Карабаше аварийно-восстановительные работы завершены. Электроснабжение подается в 852 частных дома и семь многоквартирных с общим количеством потребителей 3300 человека»,— уточнили в правительстве.

В Миассе полностью восстановили электроснабжение в домах, расположенных по улицам Октябрьской 2-24, 13-27; Первомайской; Малышева 2, 4; Свердлова 16-34, 27-49.

Частично восстановлено электроснабжение по улицам Октября, Вернадского, И-Тау, Луначарского и в переулке Дворцовый.

Кроме того, энергетики восстановили электроснабжение в Коркино, где накануне на подстанции оборвало провода из-за ливней.