В Челябинской области восемь капелек крови спасли жизнь малышу

Неонатальный скрининг помог выявить редкое генетическое заболевание

С начала 2023 года 11 тысяч 556 малышей прошли неонатальный скрининг в роддоме. Из пятки каждого взяли по восемь капелек крови, чтобы провести анализ на 36 заболеваний, которые трудно определить на глаз. Один анализ помог выявить патологию, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«В группу риска по генетической патологии попали 513 малышей. Их биологический материал направлен в лабораторию экспертного уровня для проведения подтверждающей диагностики. У одного малыша в итоге выявили спинальную мышечную атрофию. Причем лечить его начали до того, как развились клинические проявления»,

— отмечают в Минздраве.