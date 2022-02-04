В Челябинской области волонтеры вышли работать в поликлиники на помощь медикам

Добровольцы не контактируют с пациентами

В Челябинской области на борьбу с ковидом вышли добровольцы — волонтеры помогают медикам в поликлиниках. Они помогают печатать документы, заполняют журналы приема и снимают нагрузку с квалифицированных медиков, которые больше времени могут уделять пациентам. В городской и заводской поликлиниках Озерска такую помощь оказывают студенты учебных заведений, сообщает администрация городского округа.

Волонтеры не контактируют с пациентами: они помогают печатать документы, заполнять журналы приема и сдачи анализов на COVID-19, а также вносить сведения в базу данных. Добровольцы разгружают медиков, которые могут помочь большему количеству пациентов.

«Волонтеры оказывают неоценимую помощь в работе сразу с тремя электронными базами. Учитывая значительный прирост заболевших ковидом, эта работа очень важна для нас, медработников. Благодаря ребятам данные своевременно уходят на необходимые ресурсы», — комментирует заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы клинической больницы № 71 Татьяна Калинкина.

Напомним, добровольцы Челябинской области участвуют в борьбе с пандемией в рамках всероссийской акции #МыВместе.