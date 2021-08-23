В Челябинской области волонтеры собрали 100 мешков мусора с берега Южноуральского водохранилища

Девятикилометровую линию убрали за 1,5 часа в рамках Всероссийской акции «Вода России»

В Южноуральске волонтеры навели порядок на берегу местного водохранилища. В рамках Всероссийской акции «Вода России» они очистили от мусора более 9 км береговой линии. Большой субботник с участием волонтеров Южноуральска, Увельского района и общественного объединения «ЭкоДозор-74 прошел на противоположных берегах основного питьевого источника города. За 1,5 часа экоакции было собрано более 100 мешков мусора, сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

Водохранилище Южноуральска, помимо того что источник питьевой воды, многие годы служит главным местом пляжного отдыха для местных жителей. На берегу люди оставляют стеклянные и жестяные бутылки, пластик, рыбацкие сети и многое другое.

«Челябинская область третий год подряд принимает активное участие во Всероссийской акции „Вода России“, которая проходит в рамках федеральной программы „Сохранение уникальных водных объектов“ национального проекта „Экология“. В этом году волонтерское движение на Южном Урале объединило более 7,5 тыс. добровольцев из Челябинска, Чебаркуля, Миасса, Златоуста, Южноуральска и Увельского района. В общей сложности приведено в порядок около 600 км береговых линий, собрано свыше 1,7 тыс. кубометров мусора. Впереди крупные субботники в Каслях, Челябинске», — прокомментировал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

В рамках акции «Вода России» в озера Тургояк было поднято свыше 40 тонн покрышек, а очистить берег водоема от мусора собрались волонтеры во главе с известной уральской медиаперсоной Юлией Михалковой.