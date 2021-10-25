В Челябинской области волонтеры помогут пенсионерам в период обязательной самоизоляции

Пожилым южноуральцам предложат доставку продуктов и лекарств

Для не прошедших вакцинацию и неработающих граждан старше 60 лет в Челябинской области организуют работу волонтеров. Молодые люди будут доставлять продукты, лекарства, предметы первой необходимости. Для этого пенсионеры могут позвонить на специально организованную горячую линию и оставить свою заявку. Об этом заявила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт во время брифинга в понедельник, 25 октября.

На Южном Урале эта практика была опробована 1,5 года назад в период самоизоляции всех граждан. По словам Ирины Гехт, теперь пенсионеры могут вновь воспользоваться службой волонтеров.



Она также напомнила, что самоизоляция для людей 60+, входящих в группу риска, была введена не для того, чтобы наказать кого-то.

«Конечно, никого ловить не собираются и наказывать тоже. Но всех призываем все-таки позаботиться о своем благополучии», — советует первый вице-губернатор.

Ирина Гехт отметила, что все ограничения вводятся для того, чтобы обезопасить жителей Челябинской области.