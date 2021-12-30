В Челябинской области волонтеры будут патрулировать улицы во время морозов

Помощь оказавшимся ночью на улице людям окажут экипажи «Лиза Алерт»

В Челябинской области запустили федеральную программу по патрулированию улиц. Каждую ночь при температуре ниже минус 20°C в трех городах региона будут работать волонтерские экипажи. Основная задача — помочь дезориентированным людям и предотвратить беду. Об этом сообщил пресс-секретарь поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Василий Ганин.



«Есть те, кто по какой-то причине оказался морозной ночью на улице. Причины разные: пожилой человек не рассчитал свои силы или не понимает, где находится, ребенок заблудился или поругался с близкими, а может, причиной стал алкоголь. Независимо от причины задача «ЛизаАлерт» —успеть предотвратить беду», — рассказал Василий Ганин.

Для этого каждую ночь при температуре ниже минус 20°C на улицы Челябинской области будет выходить «Ночной патруль». На сегодняшний день это два экипажа в Магнитогорске, по одному — в Челябинске и Чебаркуле.

«Присоединится к патрулю «ЛизаАлерт» может любой желающий. Условия — наличие автомобиля и не менее двух человек в экипаже. Основная задача — помогать людям, которым грозит опасность: дезориентированным, нетрезвым, инвалидам и детям. В группу риска также попадают любые сидящие или лежащие на улицах люди. Сообщить о готовности стать волонтером можно по телефону нашей бесплатной горячей линии — 8-800-700-54-52 (круглосуточно)», — добавил Василий Ганин.

Если вы нашли дезориентированных людей на улице, звоните на горячую линию «ЛизаАлерт» и вызывайте полицию или скорую помощь через 112.

Напомним, в Магнитогорске 80-летняя женщина вечером 20 декабря отправилась из поселка в городскую квартиру и попала в метель. Чуть позже она позвонила своим родственникам и сообщила, что упала в овраг. С этого момента начались поиски женщины. Днем 24 декабря ее тело было найдено в овраге. По предварительным данным, причиной смерти стало обморожение.