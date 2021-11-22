В Челябинской области волонтеров соберут на слет «Тепло»

Добровольцев научат, как собирать вокруг себя единомышленников

«Крутые спикеры, действительно полезная информация как новичкам, так и людям, которые давно в добровольческой деятельности. Круто, когда в одном месте собирается столько добрых людей! Организаторам хочется сказать отдельное спасибо за созданную теплую атмосферу»,

— делится впечатлениями участник слета 2020 года Николай Курсантов.