В Челябинской области с 16 по 17 декабря на базе Молодежного комплекса «Черемушки» пройдет слет волонтеров «Тепло». В течение двух дней пройдут образовательные блоки, направленные на повышение навыков в сфере добровольчества, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Главной целью слета является разработка планов совместной работы с волонтерами и руководителями волонтерских центров, а также с органами молодежной политики региона. На мероприятии руководители и волонтеры разберут работу с добровольцами и волонтерскими центрами, узнают о мотивации и о том, как создаются добровольческие центры.

Спикерами выступят федеральные представители в сфере добровольчества, тренеры, руководители других региональных добровольческих организаций, а также исполнительная дирекция «Универсиады 2023».

«Крутые спикеры, действительно полезная информация как новичкам, так и людям, которые давно в добровольческой деятельности. Круто, когда в одном месте собирается столько добрых людей! Организаторам хочется сказать отдельное спасибо за созданную теплую атмосферу», — делится впечатлениями участник слета 2020 года Николай Курсантов.
Напомним, что слет волонтеров «Тепло» проходит с 2016 года. За это время его участниками стали более 500 человек. В этом году мероприятие пройдет в традиционном для него офлайн формате. Обязательное условие для участников — это наличие действующего QR-кода. Зарегистрироваться на слет можно до 2 декабря по ссылке: https://docs. google. com/forms/d/e/1FAIpQLSfn6SynKnjTO