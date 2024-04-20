В Челябинской области водителей «шумных» автомобилей будут штрафовать

Такие авто снимают с регистрации до устранения нарушений

Некоторые жители Челябинской области оборудуют свои автомобили громкими акустическими системами или вносят в них другие изменения, которые делают автомобиль «громче». В пресс-службе областной ГИБДД напомнили, что любое вмешательство в систему авто незаконно. Владельцев таких машин штрафуют, а сами автомобили снимают с регистрации.

«Любая доработка акустики или штатной мультимедиа системы, а тем более вмешательство в электрическую сеть автомобиля незаконно. За внесение изменений в конструкцию транспортного средства предусмотрена ответственность по части 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, а именно административный штраф в размере 500 рублей»,— уточнили в ведомстве.

Кроме того, автомобили, в конструкцию которых незаконно внесены изменения, не ставят на учет, а также снимают с регистрации. При этом владельцу выдается требование об устранении нарушений. Если же автомобилист игнорирует требование, его привлекают к ответственности по статье 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»), наказание по которой — штраф до четырех тысяч рублей либо арест на срок до 15 суток.

Возобновляют регистрацию авто только после устранения нарушений и уплаты госпошлины.

С начала 2024 года в Челябинской области уже прекращена регистрация 46 автомобилей, в систему которых незаконно внесли изменения.