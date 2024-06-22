По данным синоптиков, в эти выходные в Челябинской области пройдут ливни с грозами, градом и штормовым ветром. В областной Госавтоинспекции водителей призвали отказаться от дальних поездок в связи с непогодой и напомнили о правилах безопасности в случае, если поездку не отложить.
«В условиях дождливой погоды рекомендуется воздерживаться от поездок — именно мокрый асфальт и ухудшение видимости провоцируют дорожно-транспортные происшествия. Если нет серьезной необходимости для поездки, лучше останьтесь дома»,— рекомендовали в ведомстве.
Если ехать все-таки нужно, необходимо соблюдать ряд простых правил:
- плавно снизьте скорость, если начался дождь;
- держите увеличенную дистанцию до стоящего впереди автомобиля;
- избегайте резких перестроений и крутых поворотов руля;
- если при проезде лужи началось аквапланирование, не нажимайте резко на тормоз. Крепко держите руль и просто отпустите педаль газа — машина замедлится сама;
- при сильном ливне обязательно включите противотуманные фары. А еще лучше остановитесь на безопасном участке и переждите ливень.
Пешеходам также рекомендуют быть предельно внимательными и переходить дорогу только в установленных местах. На одежде необходимо иметь световозвращающие элементы.
Ранее синоптики сообщили, что 22 и 23 июня в Челябинской области ожидаются ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.