В Челябинской области водителей призвали отказаться от поездок из-за ливней

Непогоду прогнозируют в ближайшие дни

По данным синоптиков, в эти выходные в Челябинской области пройдут ливни с грозами, градом и штормовым ветром. В областной Госавтоинспекции водителей призвали отказаться от дальних поездок в связи с непогодой и напомнили о правилах безопасности в случае, если поездку не отложить.

«В условиях дождливой погоды рекомендуется воздерживаться от поездок — именно мокрый асфальт и ухудшение видимости провоцируют дорожно-транспортные происшествия. Если нет серьезной необходимости для поездки, лучше останьтесь дома»,— рекомендовали в ведомстве.

Если ехать все-таки нужно, необходимо соблюдать ряд простых правил:

плавно снизьте скорость, если начался дождь;

держите увеличенную дистанцию до стоящего впереди автомобиля;

избегайте резких перестроений и крутых поворотов руля;

если при проезде лужи началось аквапланирование, не нажимайте резко на тормоз. Крепко держите руль и просто отпустите педаль газа — машина замедлится сама;

при сильном ливне обязательно включите противотуманные фары. А еще лучше остановитесь на безопасном участке и переждите ливень.

Пешеходам также рекомендуют быть предельно внимательными и переходить дорогу только в установленных местах. На одежде необходимо иметь световозвращающие элементы.

Ранее синоптики сообщили, что 22 и 23 июня в Челябинской области ожидаются ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.