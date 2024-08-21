В Челябинской области водителей призвали отказаться от дальних поездок из‑за ливней

В отдельных районах региона разыграется непогода

Сегодня, 21 августа, местами в Челябинской области пройдут сильные дожди, возможны грозы и град. В Госавтоинспекции водителям рекомендовали отказаться от дальних поездок на личных авто. Если же отправиться в путь необходимо, нужно соблюдать правила безопасности. В региональной ГАИ напомнили о них.

«Госавтоинспекция рекомендует водителям во время дождя двигаться осторожнее, включив дополнительные внешние световые приборы на автомобиле. При проезде луж следует помнить об опасном эффекте аквапланирования, когда транспортное средство становится неуправляемым. Чтобы избежать его, нужно плавно снизить скорость и не делать резких маневров», — сообщили в ведомстве.

Если автомобилист попал в сильный дождь, а путь нужно продолжать, необходимо включить противотуманные фары. Если срочно ехать дальше нет необходимости, лучше остановиться на безопасном участке и переждать ливень. Низины для такого случая не подойдут.

В случае возникновения ЧП водителям рекомендуют обратиться за помощью к ближайшему экипажу ДТП или позвонить по номеру 112.