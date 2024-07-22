В Челябинской области водителей призвали отказаться от дальних поездок из‑за ливней

В регионе действует штормовое предупреждение

По данным синоптиков, в ближайшие дни в Челябинской области будет бушевать непогода. В региональной Госавтоинспекции напомнили о том, что мокрый асфальт и плохая видимость провоцируют ДТП, и призвали водителей отказаться от дальних поездок на личном транспорте.

«Именно мокрый асфальт и ухудшение видимости провоцируют дорожно-транспортные происшествия. Если нет серьезной необходимости для поездки, лучше останьтесь дома», — призвали в ведомстве.

Если отправиться в путь все же необходимо, инспекторы рекомендуют неукоснительно соблюдать ряд правил:

держать увеличенную дистанцию до идущих впереди автомобилей;

избегать резких перестроений и поворотов руля;

не нажимать резко на тормоз, если при проезде через лужи началось аквапланирование;

включать противотуманные фары при сильном дожде.

В случае возникновения ЧП необходимо обратиться за помощью к ближайшему экипажу ДПС.

Напомним, наступившая неделя будет прохладной и дождливой. В отдельных районах синоптики обещают ливни и шквалистый ветер.