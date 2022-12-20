В Челябинской области водителей предупредили о пробках на трассе в сторону Башкирии

На дорогах круглосуточно дежурят экипажи ДПС

На трассе М-5 «Урал» Москва — Челябинск наблюдаются затруднения в движении в сторону Республики Башкирия. Госавтоинспекция рекомендует отказаться от поездок в данном направлении.

Если поездку не получается отложить, то возьмите с собой теплые вещи, горячий чай в термосе, канистру с топливом, а также ищите пути объезда.

«При движении не превышайте скоростной режим, соблюдайте дистанцию, не совершайте резких маневров. Личный состав Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности и готовы прийти на помощь в любую минуту», — говорится в сообщении.

Экипажи ДПС работают круглосуточно и готовы прийти на помощь водителям. При возникновении затруднительных ситуаций в пути звоните по номеру 112.