В Челябинской области водителей автобусов «возьмут на карандаш»

Автоинспекторы приедут в транспортные организации, на вокзалы и автостанции

На Южном Урале стартовала профилактическая акция «Автобус», с 20 по 23 мая в регионе пройдут массовые проверки пассажирского транспорта, сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.



Инспекторы посетят транспортные организации, осуществляющие пассажирские перевозки, пройдут профилактические беседы с водителями и механиками, проверят состояние техники и соответствие документации.

«Из транспортного потока будут исключать автобусы, не отвечающие предъявляемым техническим требованиям», — сообщают в ведомстве.

На автовокзалах и автостанциях также проведут проверки автобусов, осуществляющих международные и междугородние рейсы.

Напомним, что с начала 2024 года по вине водителей автобусов произошло 26 ДТП, в которых один человек погиб и 41 получил травмы.