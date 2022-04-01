В Челябинской области водителей автобусов обязали открывать все двери для посадки пассажиров

Новое требование включено в контракты

С 1 апреля водители автобусов и троллейбусов по просьбе пассажиров обязаны открывать все двери при посадке и высадке на остановках. В том числе переднюю. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«Требование включено в контракты, которые начинают действовать с 1 апреля. Перевозчикам рекомендуем провести инструктаж для водителей», — добавили в Миндортрансе.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске маршрутки № 348 «Г. Челябинск (железнодорожный вокзал) — с. Канашево» будут следовать по другому пути.