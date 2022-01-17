Южноуралец выиграл в лотерею квартиру

Стоимость выигрыша составила 1,7 миллиона рублей

Водитель из Челябинской области Юрий Иванов участвует в гослотереях на протяжении долгих лет. На этот раз ему крупно повезло: в новогоднем, 475-м тираже «Жилищной лотереи» он выиграл квартиру стоимостью 1,7 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе «Столото».





За день до Нового года мужчина вместе с женой отправился за продуктами для праздничного стола в ТЦ, где на глаза ему попался киоск «Столото».

«Я хотел купить билеты другого розыгрыша, а сотрудница киоска вежливо порекомендовала взять „Жилищную лотерею“. Попросил дать мне один билет сверху пачки. Он и оказался счастливым! Если бы не согласился, то все было бы по-другому», — рассказал победитель лотереи.

Приз южноуралец оформил деньгами. Три года назад вместе с супругой он приобрел загородный дом в ипотеку, выигрыш потратит на ее покрытие. Отметим, с 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.