В Челябинской области во время противопожарной опашки снесли 300 саженцев кедра и сосны

Подрядчик восстановит посадки до конца мая

В селе Чесма во время противопожарной опашки территории пострадали годовалые саженцы кедра, лиственницы и сосны. Тяжелая техника снесла насаждения, которые в прошлом году высадили жители. Глава поселения публично признал досадную ошибку и заверил, что новые посадки вернутся в полном объеме на свое место.

Обиду на подрядчиков и местную власть жители села Чесма вылили в обсуждениях в социальных сетях. Селяне рассказали, что еще в прошлом году местные казаки вместе с детьми организовали посадку 300 саженцев кедра сибирского, сосны обыкновенной и лиственницы. Саженцы прижились, но этой весной на месте посадок провели противопожарную опашку территории.

Глава Чесменского поселения Владимир Волков ответил на возмущения односельчан. Он признался, что произошла «досадная ошибка».

«Подрядчик не увидел годовалых саженцев, приняв за ранее оговоренные большие, хорошо различимые в траве посадки хвойных деревьев. Звонить и уточнять у главы не стал. Мне также больно от произошедшего, в высадке этих саженцев я сам принимал участие», — написал в комментариях глава поселения.

Он заверил, что посадки 300 корней хвойных будут восстановлены за счет подрядчика до конца мая этого года. Напомним, опашка территорий — часть первичных противопожарных мероприятий, которые должны провести местные власти. 12 апреля на территории Челябинской области установили особый противопожарный режим.