В Челябинской области вновь установилась дождливая погода

В отдельных районах осадки будут сильными

Сегодня, 7 августа, день в Челябинской области выдастся дождливым. Температура воздуха местами поднимется до +26 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в утренние часы отметка на градуснике достигнет +16°C, днем на порядок выше — до +25°C. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Возможна гроза. Ветер восточной четверти, 4—9 метров в секунду.

Дневной прогрев в Магнитогорске составит около +22°C. Небольшой дождь с грозой, во второй половине дня осадки усилятся. Ветер северо-восточный слабый.

В Миассе потеплеет до +23°C. Небольшой дождь на протяжении всего дня. Ветер восточного направления до трех метров в секунду.

В Златоусте погода не отличится разнообразием: день пройдет под аккомпанемент дождя. В городе воздух прогреется до +22°C. Ветер восточный, слабый.

Столбики термометров в Аше приблизятся к +26°C. Небольшой дождь. Ветер северо-восточного направления, около двух метров в секунду.

В целом температура воздуха утром составит около +16°C. Туман. Днем показания термометров поднимутся до +21...+26 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями, в большинстве районов синоптики обещают кратковременные дожди, местами ожидаются ливни. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер восточной четверти, от 4 до 9 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.