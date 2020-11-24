В Челябинской области вновь стартовал конкурс ёлочных игрушек из вторсырья

Организатором выступает министерство экологии региона.

Конкурс ёлочных игрушек из вторсырья «Подарки для ёлки 2020» вновь стартовал в Челябинской области. Мероприятие проходит в девятый раз, организатором выступает министерство экологии региона. Цель конкурса — показать, что даже из отходов можно создать красивую ёлочную игрушку, которая даст вторую жизнь вторичным материалам.

«Сегодня весь мир пытается придумать, что делать с мусором. И участники нашего конкурса находят самые нестандартные решения проблемы накопления мусора и создают из него прекрасные новогодние игрушки. Эти творческие работы — не только пример создания из отходов полезных вещей, но и прекрасные новогодние украшения, которые будут радовать южноуральцев после размещения на ёлках на площадях и в скверах городов и районных центров, сельских поселений», — прокомментировал ситуацию заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Принять участие в конкурсе может любой желающий. Для этого необходимо отправить заявку на участие до 1 декабря на почту: ocdod@mail.ru. После этого нужно подготовить игрушку: для её создания можно использовать бутылки, банки, пластик, полиэтилен, бумагу и остатки ткани. Рассматривать работы будут в 11 номинациях в пяти возрастных группах. Конкурс продлится до 18 декабря. Церемония награждения состоится в онлайн-формате. Подробности конкурса можно узнать в Положении.