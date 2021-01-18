В Челябинской области вновь прогнозируют похолодание до -30 градусов и метели

Собираясь утром на работу, одевайтесь теплее

В Челябинскую область снова пришли морозы. Минувшей ночью столбики термометров в низинах опустились до −32 градусов. Рассказываем, какую погоду прогнозируют синоптики на 18 января.

По данным Челябинского гидрометеоцентра, утром в Челябинской области ожидается −22, −27 градусов, в горах и низинах будет по-прежнему до −30 градусов. Переменная облачность, небольшой снег, метели. Ветер западный с переходом на северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до −14, −19 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске утром ожидается −22, −24 градуса. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Днем потеплеет до −14, −16 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду.

Редакция Первого областного информационного агентства желает читателям позитивного начала недели!