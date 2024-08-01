В Челябинской области вновь прогнозируют локальные ливни с градом 2 августа

Пройдет дождь и в Челябинске

В пятницу, 2 августа, в Челябинской области сохранится неустойчивая погода. Местами вновь прогремят грозы и пройдут ливни. Максимальная температура воздуха составит +25 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Южный Урал находится под влиянием обширной барической депрессии, в зоне которой образуются мезомасштабные конвективные комплексы, что характеризует погоду как крайне неустойчивую»,— объяснили синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха опустится до +13 градусов, днем поднимется до +22 градусов. Облачно с прояснением, пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы и град. Ветер западный, от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.

По области ночная температура будет варьироваться в пределах от +11 до +16 градусов, дневная — от +20 до +25 градусов. Кратковременные дожди, локально ливни, грозы и град. Утром возможен туман. Ветер также западного направления, 5—10 метров в секунду, при грозах усиление до штормовых 25 метров.