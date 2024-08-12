В Челябинской области обещают ливни и потепление до +22 градусов 13 августа

Возможен штормовой ветер

Во вторник, 13 августа, в Челябинской области сохранится дождливая погода. Местами осадки будут существенными. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, погоду в регионе будет определять периферия глубокого циклона и связанные с ним фронтальные зоны.

Предстоящей ночью в Челябинске пройдет дождь, возможно с грозой. Температура воздуха опустится до +13°C. Днем отметка на градуснике остановится на отметке +19°C. Облачно, дождь с грозой. Вероятен град. Ветер южный, юго-западный, от четырех до девяти метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области столбики термометров в ночные часы будут варьироваться от +10 до +15°C. Облачно, дожди, местами сильные. В отдельных районах прогремят грозы. Град. Туман. Днем ожидается от +17 до +22°C. Облачно, осадки сохранятся. Ветер южный, юго-западный, от четырех до девяти метров в секунду, порывы от 15 до 18 метров в секунду, при грозах до 25 метров в секунду.