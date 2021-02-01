В Челябинской области вновь потеплеет до +2 градусов

Но только днем и в отдельных районах региона

Сегодня в Челябинской области вновь ожидается порывистый ветер и потепление до +2 градусов. Днем возможен снег. Подробнее о погоде в первый день последнего зимнего месяца рассказали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

Утром в Челябинской области ожидается −11, −16 градусов, в низинах похолодает до −21 градуса. На крайнем западе прогнозируют до −6, −11 градусов. Ветер юго-восточный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Переменная облачность, преимущественно без осадков, возможны туманы. Днем столбики термометров поднимутся до −6, −1 градуса, на крайнем западе до +2 градусов. Ветер юго-восточный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Переменная облачность, в горах небольшой снег, в отдельных районах туманы.

В Челябинске осадков не ожидается. Утром синоптики прогнозируют похолодание до −14, −16 градусов, днем потеплеет до −2, −4 градусов. Переменная облачность. Ветер юго-восточный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.