В Челябинской области вновь похолодает до –25 градусов

Осадков синоптики не прогнозируют.

В Челябинской области вновь холодает. Сегодня, 10 декабря, синоптики прогнозируют до −25 градусов. Подробнее о погоде в четверг рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области похолодает до −13, −18 градусов. В горах и низинах столбики термометров опустятся до −20, −25 градусов. Днём воздух прогреется до −6, −11 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске утром ожидается до −15, −17 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до −8, −10 градусов. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.

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