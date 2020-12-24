В Челябинской области вновь похолодает до -20 градусов

Днем синоптики прогнозируют значительное потепление

Сегодня, 24 декабря, в Челябинской области будет довольно тепло, однако в горах синоптики прогнозируют прохладную погоду. О том, что ждет южноуральцев в четверг, рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области ожидается −10, −15 градусов, в горах и низинах похолодает до −20 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до −4, −9 градусов, в горах синоптики прогнозируют до −14 градусов. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске утром ртутные столбики покажут −11, −13 градусов. Днем воздух прогреется до −5, −7 градусов. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.

Редакция «Первого областного» информагентства желает читателям успешного дня!